رغم التألق .. تجديد مودريدتش لم يُحسم في مدريد!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود نية لدى لاعب ريال مدريد لوكا مودريتش لتجديد عقده مع الفريق، في ظل عدم وجود أي محاولات من جانب الملكي.

وكان الكرواتي هو مفتاح عودة ريال مدريد في النتيجة في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

وبحسب تقرير أعدته صحيفة "ماركا" فإن لوكا قد أعلن بصراحة عن رغبته في تمديد العقد، لكن النادي العاصمي لم يحسم قراره بعد.

ما هو موقف مودريتش؟

يبلغ لوكا مودريتش 37 عامًا هذا العام، لكنه يمتلك رأس وجسد لاعب كرة قدم شاب في أوج عطائه.

ويمتلك اللاعب الذي وصل إلى ريال مدريد في عام 2012 عقدًا تنتهي مدته في الصيف القادم، أي أنه يمكنه المغادرة لأي نادي في نهاية الموسم بصفقة مجانية.

وأشار التقرير إلى أنه كان قد حدث توصل إلى اتفاق شفهي في وقت سابق من هذا العام، لكن لم تتقدم المفاوضات وتنتظر أكبر الفرق في أوروبا لترى كيف ستنتهي هذه المعضلة.

ماذا يقدم لوكا لمدريد؟

أوضح التقرير أن الفريق الملكي يفكر في الاستفادة من اللاعب لمواسم أخرى، نظرًا لجودته المعهودة كمتوسط ميدان تاريخي للنادي العاصمي.

كما أشار أيضًا لبراعة الكرواتي في دور القيادة، حيث يتصرف لاعب خط الوسط كما لو كان قائدًا وقد أثبت أن التواصل والعمل الجاد يمكن أن يحفز أي فريق لكرة قدم مع جماهيره.

ويعتبر التجديد العقد للملكي أمر مفروغًا منه، حيث أن قبل 12 شهرًا، استغرق مودريتش خمس دقائق لتمديد عقده مع ريال مدريد.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة ريال مايوركا في الجولة ال 28 من بطولة الدوري الإسباني يوم الاثنين المقبل.

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