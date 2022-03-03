رغم الاهتمام المتزايد .. مدريد يقرر التمهل قبل ضم نجم ليفركوزن

يبحث نادي ريال مدريد بصبر شديد عن عدد من اللاعبين الشباب من أجل قيادة خط وسط النادي الملكي في السنوات القليلة القادمة.

ريال مدريد يراقب عددًا كبيرًا من لاعبي الوسط الشباب في أوروبا، والذين يتمتعون بصفات قيادية وقدرات هجومية، تمهيدًا للتحرك من أجل أحدهم في المستقبل القريب.

من هو اللاعب الجديد على رادار ريال مدريد؟

وحسب صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، فإن ريال مدريد وجه أنظاره نحو فلوريان فيرتز لاعب وسط نادي باير ليفركوزن الألماني.

لكن التقرير كشف في الوقت نفسه أن ريال مدريد ليس مستعدًا للتحرك من أجل فيرتز في الوقت الحالي، وأن النادي الملكي يرغب في الانتظار حتى صيف 2023 قبل التحرك للتعاقد مع الألماني الشاب.

كما أشار إلى أن جوني كالافات رئيس كشافي ريال مدريد سيواصل مراقبة فيرتز عن كثب خلال الفترة المقبلة.

وربما يصطدم ريال مدريد بمطالب باير ليفركوزن الكبيرة من أجل التخلي عن نجمه، حيث من المرجح أن يطلب النادي الألماني الحصول عن 100 مليون يورو مقابل فيرتز.

ماذا قدم فيرتز في الموسم الحالي؟

فيرتز، 18 عامًا، يقدم أداءً مميزًا في الموسم الحالي، جذب إليه أنظار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي.

لكن باير ليفركوزن لا يفكر في بيع لاعبه في الوقت الحالي، خاصة وأن عقده مع الفريق ممتد حتى 2026.

وشارك فيرتز في 28 مباراة في كافة المسابقات خلال منافسات موسم 2021-22، وتمكن من تسجيل 10 أهداف وتقديم 13 تمريرة حاسمة.

اقرأ أيضًا ..

"الأندرتيكر في الإمارات" .. منسق أغاني آرسنال الذي أحضر المصارعة للندن!

تشيفيرين يتهم أندية "السوبر ليج" باستغلال الأزمة الأوكرانية لإحياء المشروع!

تنويم مغناطيسي .. هل تصبح جماهير الاتحاد "الدبة التي قتلت صاحبها"؟