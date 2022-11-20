رغم الاعتراف بتراجع مستواه .. هازارد واثق من قدرته على التألق!

هل يستعيد هازارد مستواه في كأس العالم؟

أعترف إيدن هازارد، نجم فريق ريال مدريد بأنه لم يعد اللاعب الذي كان عليه سابقًا، ولكنه مصمم أنه بإمكانه القيام بأشياء رائعة.

ومنذ انضمام قائد بلجيكا إلى ريال مدريد قادمًا من تشيلسي في عام 2019، وظهر تراجع كبير في مستوى هازارد وفشل في المشاركة بشكل أساسي مع الفريق الملكي، فقد خاض 72 مباراة فقط مع ريال مدريد حتى الآن كما تعرض للعديد من الإصابات.

ومع انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022، ومشاركة هازارد مع بلجيكا، تحدث بصراحة عن معاناته الأخيرة.

وقال في تصريحات صحفية:" بصراحة هذا المستوى من 2018 لن يمكنني استعادته مجددًا، أنا لا أظهر ذلك لكني عانيت كثيرًا عقليًا وجسديًا ولا أخجل من قول ذلك".

وتابع: "في عام 2018 ربما كنت من بين العشرة الأوائل في العالم، هل سأعود إليها؟ أنا لا أعتقد ذلك ولكن إذا سمح لي جسدي فلا يزال بإمكاني القيام بأشياء رائعة ".

وقبل أسبوع فقط اعتذر هازارد لجماهير ريال مدريد عن فشله في تحقيق توقعات الجماهير منذ انضمامه للنادي الملكي.

ويقع منتخب بلجيكا في المجموعة السادسة إلى جانب كندا والمغرب وكرواتيا، ومن المرشحين للفوز بلقب المونديال.