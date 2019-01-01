رغم الإيقاف من كاف - خطاب رسمي من الوداد للاتحاد المصري للتحقيق مع جريشة

النادي المغربي لا يزال يواصل ملاحقته لجهاد جريشة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لم يكتف نادي الوداد المغربي بقرار الإيقاف الذي أصدره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ضد الحكم المصري جهاد جريشة، وطالب الاتحاد المصري هو الآخر بالتحقيق معه.

النادي المغربي كان قد تقدم باحتجاج رسمي للكاف ضد الحكم المصري أول أمس الإثنين، متهمًا إياه بالتأثير على نتيجة مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بينه وبين الترجي التونسي.

أتى احتجاج وداد الأمة إثر إلغاء جريشة لهدف لصالحه، بجانب عدم احتساب ضربة جزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو في كلا اللقطتين، بالإضافة إلى طرد إبراهيم النقاش؛ قائد الفريق، بعد حصوله على إنذارين في غضون خمس دقائق.

وأصدر الاتحاد الأفريقي اليوم الثلاثاء، قرارًا بإيقاف الحكم الدولي المصري لمدة ستة أشهر، واصفًا أدائه في النهائي بالضعيف. (طالع التفاصيل)

بعد قرار الإيقاف، أرسل الوداد خطابًا إلى الاتحاد المصري، جاء نصه:

"جهاد جريشة لم يكن في المستوى المعروف على التحكيم المصري بل بالعكس أساء إلى صورة الحكام المصريين الدوليين الذين يشهد لهم بالنزاهة والكفاءة العالية في إدارة المباريات الدولية.

"الحكم جهاد جريشة ارتكب أخطاء فادحة في حق نادي الوداد الرياضي، وذلك بشهادة جميع الأخصائيين والمتتبعين، بحرمانه الفريق المغربي من هدف مشروع وضربة جزاء واضحة، رغم استعانته بتقنية VAR، كما كان ضعيفًا في تدخلاته وتطبيقه للقانون".

واختتم الخطاب: "لذا نرجو من الاتحاد المصري لكرة القدم، إجراء بحث في الموضوع للتأكد من صحة ما أوردناه، ونحن على يقين بوقوفكم إلى جانب الحق، خاصة وأن كرة القدم المصرية ساهمت ولا زالت تساهم بشكل كبير في تطور هذه الرياضة عربيًا وقاريًا ودوليًا".



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يذكر أن المباراة كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، على ملعب الأمير مولاي عبد الله.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب في 31 من مايو الجاري، على الملعب الأولمبي برادس، يقوده تحكيميًا الحكم الجامبي بكاري جاساما.