رغم الإصابة الطويلة .. برشلونة يتحرك لتأمين فاتي من أعين الخصوم

إدارة برشلونة تبدأ الاستعدادات من أجل تجديد عقد جوهرته الشابة أنسو فاتي في الأسابيع المقبلة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة يسعى بكل ما لديه من قوة من أجل تجديد عقد لاعبه الشاب أنسو فاتي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن النادي يريد التأكد من بقاء اللاعب لما بعد عام 2022 في الأيام المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات بين النادي ووكيل اللاعب قد بدأت منذ أسابيع بالفعل، وأن الإدارة ستقوم بأي شيء حتى ترضي فاتي.

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تحرك برشلونة يأتي بعدما حصل الفريق على عرضًا حقيقًا لرحيل اللاعب مقابل 125 مليون يورو في الموسم الماضي بحسب ما ذكرت الصحيفة، وهو العرض الذي أكدت تقارير عديدة أنه من مانشستر يونايتد، وكان سيرتفع لـ 150 مليون يورو بالمتغيرات.

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وكان برشلونة قد منح فاتي عقده الحالي في ديسمبر من العام الماضي ليستمر حتى 2022 حيث كان العقد السابق ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ورفع الشرط الجزائي من 100 مليون يورو إلى 170 مليون يورو.

وقام النادي بتصعيد اللاعب بشكل رسمي للفريق الأول في سبتمبر الماضي وهو ما أوصل شرطه الجزائي لـ 400 مليون يورو بشكل أوتوماتيكي دون تغيير في سنوات التعاقد.

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وكان فاتي قد قدم مستويات استثنائية في بداية هذا الموسم بالنسبة لعمره، ونجح في في تسجيل خمسة أهداف في عشرة لقاءات وصنع أربعة في كل البطولات.

جدير بالذكر أن فاتي كان قد خضع لعملية جراحية في غضروف الركبة قبل ساعات وسيغيب عن برشلونة لفترة قد تصل لأربعة أشهر أو أكثر.