رغم الأنباء المتواترة.. ريال مدريد لا ينوي مقايضة يوفيتش بنجم فرانكفورت

ولكن أسماء أخرى مهتمة..

ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن ريال مدريد بعيد كل البعد عن إجراء صفقة تبادلية مع آينتراخت فرانكفورت بشأن مهاجمهم المتألق أندريه سيلفا.

وكانت الصحف الإسبانية قد نشرت أن ريال مدريد يفكر في اللعب بورقة لوكا يوفيتش من أجل إغراء إدارة فرانكفورت، بحيث يعود الصربي بصورة دائمة لكوميرتس بنك آرينا في مقابل الحصول على سيلفا.

لكن شبكة "شبورت 1" الألمانية أشارت إلى أن هذا السيناريو "غير مرجح أبدًا"، وربما أن أندريه سيلفا بالفعل خارج حسابات النادي الملكي.

في الوقت نفسه، فإن إدارة فرانكفورت تدرك جيدًا أن الحفاظ على أندريه سيلفا في الصيف المقبل هو أمر أقرب إلى المستحيل، وبدأت في الاستعداد لبيعه الصيف المقبل.

أتلتيكو مدريد يبرز كالوجهة الأقرب للدولي البرتغالي، مع وجود اهتمام من بوروسيا دورتموند وتوتنهام وتشيلسي به أيضًا.

القيمة التي وضعها إدارة النسور للموافقة على بيع اللاعب البالغ 25 عامًا هي 30 مليون يورو بصورة مبدئية، وقد تزيد إلى 40 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن سيلفا هو ثاني هدافي الدوري الألماني هذا الموسم بتسجيله 26 هدفًا في 31 مباراة.

كما تجدر الإشارة إلى أن لوكا يوفيتش معار حاليًا لفرانكفورت من ريال مدريد، على أن يعود لسانتياجو برنابيو بنهاية هذا الموسم.