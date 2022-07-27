رغم إصراره على الرحيل.. استقبال حار لرونالدو في مانشستر!

رونالدو لا يزال يحظى بتقديره من قبل زملائه

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن الطريقة التي استقبل بها عناصر فريق مانشستر يونايتد زميلهم الغاضب كريستيانو رونالدو يوم أمس في مركز تدريبات الفريق.

وكان النجم البرتغالي قد حضر رفقة وكيل أعماله جورج مينديش، لمقابلة الرئيس التنفيذي للشياطين الحمر، بحضور الأسطورة السير أليكس فيرجسون.

وكانت الجلسة من أجل إقناع صاروخ ماديرا بالبقاء في أولد ترافورد، لكن التقارير الصحفية أكدت فشلها، وعدم مقدرة معلم رونالدو السابق في المحافظة عليه.

وبحسب ما أوردته صحيفة "آس" الإسبانية فإن رونالدو قد استقبل بطريقة رائعة وحارة من قبل زملائه في الفريق.

حيث لم تقف رغبة النجم البرتغالي في المغادرة ضد تقدير زملائه له، لكن ملعب التدريبات في كارينجتون شهد استقبالًا حارًا للغاية للدون.

وتأتي تلك الترحيبات وسط محاولات رونالدو بإقناع الإدارة للرحيل عن صفوف الفريق في سوق الانتقالات الحالي.

كما أشارت بعض التقارير إلى اقتراح وكيل البرتغالي بتمديد تعاقده لموسم أخر، مع خروجه هذه الفترة على سبيل الإعارة إلى إحدى الفرق المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

حيث يرغب الدون باستكمال مسيرته القارية الأسطورية مع فريق يشارك بالأبطال، وهو ما حرم منه الشياطين الحمر بعد احتلال المركز السادس بالموسم الماضي.