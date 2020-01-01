رغم اشتباهه بكورونا - مبابي جاهز لمواجهة بوروسيا دورتموند

باريس سان جيرمان يرد على شائعات إصابة مبابي بفيروس كورونا

على الرغم مما قيل في وسائل الإعلام الفرنسية عن وجود اشتباه في إصابة كيليان مبابي بعدوى كورونا، إلا أنه سيكون حاضرًا في سهرة اليوم أمام بوروسيا دورتموند.

وزعمت إحدى الصحف الفرنسية الشهيرة أمس الثلاثاء، أن هناك مخاوف داخل باريس سان جيرمان، من إصابة أفضل لاعب فرنسي بالمرض المنتشر كالنار في الهشيم في العديد من دول العالم.

لكن سريعًا، رد المدرب الألماني توماس توخيل على هذه الشائعات، بإدراج اسم بطل العالم ضمن القائمة المشاركة في موقعة إياب دور الـ16 لذات الأذنين.

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وحامت الشكوك حول مشاركة مهاجم موناكو السابق في صدام أسود الفيستيفاليا، نظرًا لغيابه عن التدريبات يومي الإثنين والثلاثاء، لكن على ما يبدو أنه كان مجرد إجراء احترازي، لإراحته من الأنفلونزا.

مبابي يغيب عن تدريبات باريس سان جيرمان ويثير التساؤلات

من جهة أخرى، سيستمر غياب القائد تياجو سيلفا، لعدم تعافيه من إصابته على مستوى أوتار الركبة، التي ألمت به الشهر الماضي.

كما سيغيب لاعب الوسط الإسباني أندير هيريرا، لحاجته لأكثر من أسبوعين للتخلص من إصابته.

الجدير بالذكر أن مباراة الليلة ستقام على ملعب "حديقة الأمراء"، لكن بدون جماهير، خوفًا من انتشار عدوى كورونا بين المشجعين.

ويحتاج الفريق الباريسي للفوز ولو بهدف نظيف، لضمان التأهل للدور ربع النهائي لدوري الأبطال، بعد هزيمته في "سيجنال أيدونا بارك" بهدفين مقابل هدف.