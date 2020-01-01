رغم أزمة كورونا .. ليفربول يجهز 60 مليون استرليني لتوسعة أنفيلد

خطوة مميزة..

ستقدم إدارة ليفربول هذا الأسبوع طلبًا للسلطات الإنجليزية من أجل زيادة سعة ملعب أنفيلد بقيمة مقترحة تصل إلى 60 مليون جنيه استرليني، رغم غياب الجماهير مؤخرًا بسبب فيروس كورونا.

الخطة الموجودة حاليًا على طاولة الإدارة هي أن يتم إضافة 7 آلاف مقعد إضافي لأنفيلد حتى تصل سعته إلى حوالي 61 ألف متفرج، مع الحصول على إذن دائم لإقامة الحفلات الموسيقية والأحداث الكبرى.

هذه الخطة ليست بالجديدة، بل إنها كانت هدفًا منذ مدة طويلة إلا أن أحداث كوورنا جعلت النادي يقرر تأجيل التقدم بها من ربيع العام الحالي إلى حين استقرار الأمور نسبيًا.

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الآن وبعد اقتراب إصدار لقاحات ضد كورونا مع عودة الجماهير بصورة جزئية للملاعب، ستقدم إدارة الريدز هذا المقترح للسلطات، ومن المتوقع صدور قرارهم النهائي في ربيع 2021.

وقال آندي هيوز، العضو المنتدب لليفربول، حول خطط التوسعة "الأشهر التسعة الماضية بدون جماهير في ملعبنا دفعت التزامنا بجعل آنفيلد في متناول المزيد من المشجعين أكثر من أي وقت مضى".

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كما أضاف "رغم عدم اليقين حول كورونا، لكننا نريد أن نكون في وضع يسمح لنا بالمضي قدمًا مع إعادة التطوير المقترحة بمجرد أن يحين الوقت المناسب ولهذا قررنا المضي قدمًا في تقديم طلب التوسع".

الجدير بالذكر أن ليفربول سيستضيف وولفرهامبتون الأسبوع المقبل في الدوري الإنجليزي بحضور جماهيري يقدر بألفين مشجع للمرة الأولى منذ اندلاع أزمة كورونا في مارس الماضي.