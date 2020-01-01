رغبة بارما وحافز المنتخب الإيطالي يُهددان بقاء جيوفينكو في الهلال

النادي حاول إعادة جيوفينكو في الميركاتو الشتوي الماضي

توقعت تقارير صحفية إيطالية عودة اللاعب الدولي سيباستيان جيوفينكو مهاجم نادي الهلال إلى نادي بارما الإيطالي من جديد خلال الفترة المُقبلة.

وبحسب صحيفة "" calciomercato24 فأن نادي بارما مهتم بعودة اللاعب من جديد والذي كان قد ارتدى قميصه في الفترة من 2010 إلى 2012.

وأكدت الصحيفة أن النادي حاول إعادة جيوفينكو في الميركاتو الشتوي الماضي، إلا أن عقده مع الهلال صعب من المهمة.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه كان من المستحيل شراء اللاعب من الهلال في الفترة الحالية، لكن الآن الوضع مختلف بعدما أعلن اللاعب رغبته بصراحة في العودة للكرة الإيطالية.

وكان اللاعب قد قال في تصريحاته صحفية له أنه سعيد في الهلال ويحصل مع الفريق على كل شيء، لكنه يرغب في العودة لبلاده؛ لأجل تمثيل المنتخب الإيطالي من جديد، معتبرًا أن عودته لنادٍ إيطالي ستكون بوابة العودة للمنتخب.

يُذكر أن عقد جيوفينكو مع الهلال يمتد عام 2021 ولا توجد أي نية معلنة لدى النادي السعودي للتخلي عن اللاعب.