رغم رغبته في الرحيل - نيمار يقترب من العودة لتدريبات باريس

تقارير صحفية فرنسية تؤكد أن النجم البرازيلي لا ينوي افتعال المشاكل مع باريس سان جيرمان رغم رغبته بالرحيل عن النادي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لا ينوي أن يقاطع تدريبات وإعداد باريس سان جيرمان للموسم الجديد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لو باريسيان" والتي أكدت أن النجم البرازيلي سيمتثل لعقده مع النادي الباريسي ويلتزم بالحضور في الإعداد للموسم الجديد.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب سيحصل على عدة أيام إضافية كإجازة خاصة به وسيعود لاحقًا لينضم للفريق في فترة الإعداد للموسم الجديد.

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وكان النجم البرازيلي قد تعرض للإصابة أثناء مواجهة منتخب بلاده الودية أمام قطر قبيل انطلاق بطولة كوبا أمريكا، وهي الإصابة التي جاءت في الكاحل وأبعدته عن المشاركة في البطولة.

ويملك اللاعب عقدًا مع فريق باريس سان جيرمان حتى نهاية موسم ٢٠٢١-٢٠٢٢، رغم ذلك أكدت تقارير صحفية عديدة أنه يسعى للرحيل قبل ذلك التاريخ.

جدير بالذكر أن الفترة الماضية كانت قد شهدت توترًا كبيرًا في العلاقة بين نيمار وناصر الخليفي رئيس النادي عقب تصريحات الأخير برفضه وجود لاعبين أكبر من الفريق.

✨بكل تأكيد نخشى أن يأتي يومًا ولا نجد مكانًا نضع فيه كأس جديدة لـ "ألفيس " في الصورة 😉🏆📸#CopaAmerica pic.twitter.com/sDcLZygRnv

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٧ يوليو ٢٠١٩