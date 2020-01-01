رعب في مانشستر سيتي من التعاقد مع ميسي أو رونالدو

أسرار جديدة من غرف ملابس مانشستر سيتي

طفرة كبيرة عاشها نادي مانشستر سيتي منذ 2008 تحت قيادة ملاكه الجدد، ومازال يتمتع بها حتى الآن، ولكن الأمور كانت تتجه لما هو أفضل بالتفاوض مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

بابلو زاباليتا انضم لسيتي في 2008، قبل أيام قليلة فقط استحواذ شركة مجموعة أبوظبي على النادي، ليلحق المهاجم البرازيلي روبينيو من ريال مدريد ومواطنه جو.

التعاقدات الكبيرة تسببت في حالة من القلق داخل غرفة ملابس النادي الإنجليزي، خوفاً من استبداله بنجوم أفضل على أعلى مستوى، وهو ما تحول لحالة من الرعب بعد ظهور اسم رونالدو وميسي.

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وقال المدافع الأرجنتيني عن هذه اللحظات:"بعد 10 أيام من وصولي تم بيع النادي لمجموعة أبوظبي، وبعدها بـ4 أيام قاموا بالاستثمار في روبينيو بـ40 مليون جنيه استرليني".

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وأضاف:"قلنا نقول لأنفسنا ماذا سنفعل الآن؟ لن نستمر أكثر من 6 أشهر، ووصل المزاح داخل غرفة الملابس بتوقع مصائرنا لو تم التعاقد مع ميسي ورونالدو وجلب أحدهما للنادي".

يذكر أن زاباليتا قضى 9 سنوات مع سيتي قبل الرحيل في 2017، ونجح في الفوز بخمس بطولات مع النادي الإنجليزي قبل مغادرته ملعب الاتحاد.