رعب على الطريق السريع: حافلة مشجعي مانشستر سيتي تشتعل بالنيران

مصيبة مؤسفة لحقت ببعض مشجعي مانشستر سيتي أثناء توجههم إلى ملعب ويمبلي لحضور المباراة النهائية لكأسكاراباو ضد أرسنال. اشتعلت النيران في حافلة تقل مشجعي الفريق عند تقاطع 3 في ويست ميدلاندز: اشتعلت النيران في المركبة بالكامل، لكن لحسن الحظ لم تسجل أي إصابات بين الركاب، الذين تم إجلاؤهم إلى مكان آمن، على الرغم من الشهادات على شبكات التواصل الاجتماعي التي تحدثت عن مشاهد من الذعر.





حريق - تسبب الحادث في إغلاق الطريق الجنوبي، مما أدى إلى فوضى عارمة في حركة المرور قبل ساعات قليلة من نهائي كأس كاراباو بين مانشستر سيتي وأرسنال. تصاعدت أعمدة دخان ضخمة من الحافلة المشتعلة بينما كان المشاهدون المذهولون يشاهدون المشهد: وفقًا لما أوردته صحيفة "ذا صن"، تم إجلاء المشجعين الذين كانوا على متن الحافلة قبل أن يبدأ رجال الإطفاء في إخماد الحريق، ثم واصلوا رحلتهم إلى ويمبلي بوسائل نقل أخرى.