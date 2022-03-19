رضخ لضغوط الأهلي؟ كيروش يضم قفشة لقائمة مصر أمام السنغال

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش؛ المدير الفني لمنتخب مصر، عن قائمة الفراعنة التي ستخوض مباراتي السنغال في الدور النهائي من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

منتخب مصر سيخوض الدور النهائي بالتصفيات المؤهلة إلى المونديال أمام السنغال، حيث ستقام مباراة الذهاب في مصر يوم الجمعة 25 مارس الجاري، على أن تقام مباراة العودة يوم 29 مارس في السنغال.

ما هي أبرز ملاحظات قائمة منتخب مصر؟

وتعد أبرز الملاحظات اختيارات كارلوس كيروش في قائمة منتخب مصر، استبعاد عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، ومحمد شريف مهاجم فريق النادي الأهلي.

كما قام كيروش بضم محمد مجدي "أفشة"، بالرغم من استبعاده من قائمة الفراعنة التي شاركت في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، وأيضًا عمر جابر الظهير الأيمن لفريق نادي بيراميدز.

من اللاعبين المتواجدين في قائمة منتخب مصر؟

وضمت القائمة التي أعلنها كارلوس كيروش الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي.

الدفاع: عمر كمال، عمر جابر، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، أحمد فتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي، نبيل عماد "دونجا"، عمرو السولية، إمام عاشور، محمد النني، محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد "زيزو"، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، محمود حسن "تريزيجيه".

🔴 | كارلوس كيروش يُعلن قائمة المنتخب الوطني لمباراتي السنغال في المرحلة النهائية من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 🇪🇬 … ⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/XTklYZPQb9 — EFA.eg (@EFA) March 19, 2022

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