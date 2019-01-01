رضا شحاتة بعد عرقلة الزمالك: أبارك للجونة، ولهذا عُدنا سريعًا

المدرب الأهلاوي سعيد بالأداء قبل النتيجة

قدم المدير الفني المؤقت لنادي الجونة رضا شحاتة، التهنئة لمجلس إدارة ناديه ولاعبيه، بعد النتيجة الجيدة جدًا، التي حققها الفريق أمام ضيفه العريق الزمالك في سهرة الأحد.

وكان ممثل محافظة البحر الأحمر قاب قوسين أو أدنى من تأمين النقاط الثلاث، لولا هدف الدولي المصري طارق حامد، الذي أدرك به نتيجة التعادل للبيض الأبيض في آخر لحظات الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الثاني.

وبعد المباراة، قال لاعب النادي الأهلي السابق "بالطبع أبارك لنادي الجونة على الأداء لأنه بالنسبة لنا أهم من النتيجة، نطمح لشيء ما من الأداء، وقد تحقق اليوم، لذا أقول مبروك للجونة على أداء رجاله، والحمد لله، الأداء كان مقبولاً بالنسبة لنا".

وعن عدم ارتباك فريقه بعد استقبله الهدف الأول في منتصف الشوط الثاني، قبل أن يعود بهدفين متتاليين، قال "القصة ليست خوف من المباراة، أنت تضع أكثر من سيناريو للمباراة، وتكون دومًا على استعداد للتعامل بشكل جيد مع ظروف كل مباراة، كان الخوف الوحيد أن نتلقى هدفًا بعد الهدف، لكن الحمد لله، تماسكنا بعد الهدف، وتمكنا من العودة والتقدم".

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جاري تحميل لقب الدوري. 🏆

درع الدوري في طريقه إلى الجزيرة @AlAhly.🔴 pic.twitter.com/A3xyHSlQnP — جول مصر (@goaleg) July 21, 2019

وختم بالإشارة إلى أن الرياح لبست بالضرورة السبب الرئيس الذي يساعد الجونة على تحقيق نتائج إيجابية أمام العملاق الزملكاوي.

بهذه النتيجة، يكون ابن أكاديمية نادي المنصورة، قد أعطى هدية ثمينة لبيته الأهلاوي الكبير، ليصبح الأخير بحاجة لتحقيق الفوز على المقاولون العرب بأي نتيجة، لتأمين درع الدوري للمرة الرابعة على التوالي والـ41 في تاريخه.