رشاوي للإكوادور؟ سانشيز يتجاهل وضحكة الهيدوس ترد!

قطر تُواجه الإكوادور مساء غدٍ في افتتاح كأس العالم

يستعد المنتخب القطري لمواجهة نظيره الإكوادوري في افتتاح كأس العالم قطر 2022 مساء غدٍ في الدوحة، وقد أكد المدرب فيليكس سانشيز والنجم حسن الهيدوس على جاهزية العنابي التامة لتلك المواجهة.

المدرب الإسباني أشاد بمنافسه خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم حول اللقاء، إذ قال "منتخب إكوادور يمتلك عناصر جيدة ولديه لاعبين يلعبون في أوروبا، لكننا قادرون على منافستهم وسنبذل قصارى جهدنا لتقديم أداء جيد".

الهيدوس من جانبه أبدى فخره واعتزازه بالتواجد مع العنابي في أول ظهور له في المونديال، مؤكدًا أن قطر كانت ستتأهل لتلك النسخة من كأس العالم حال شاركت في التصفيات.

أحد الصحفيين وجه سؤالًا للرجلين حول الإشاعات المثارة في الإنترنت حول تقديم قطر لرشاوى لبعض لاعبي الإكوادور لضمان الفوز في افتتاح المونديال، وقد تجاهل سانشيز الرد وأكد على استعداد المنتخب القوي لكأس العالم فيما كان رد الهيدوس عبارة عن ابتسامة كبيرة ساخرة.

أجاب المدرب "الإنترنت مصدر ممتاز للمعلومات لكنه يضم كذلك الكثير من المعلومات الخاطئة، نحن نتدرب منذ سنوات وصنعنا فريقًا قويًا بالفعل، لا أحد يستطيع زعزعة ثقتنا بأنفسنا، سواء بالإشاعات أو الانتقادات أو أي شيء آخر".

أتم "لدينا أقل من 24 ساعة لنلعب المباراة الأولى في كأس العالم، تركيزنا فقط على تقديم أفضل أداء ممكن ولا نلتفت لأي شيء آخر".

يُشار غلى أن لقاء الافتتاح سيُقام غدًا عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي على استاد البيت في الدوحة.