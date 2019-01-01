رسم وشمًا ليشاهد الأهداف - مشجع يخلد فوز ريفر بليت بكوبا ليبرتادوريس

الأمور في الأرجنتيني تأخد منحنى آخر

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يتواصل جنون مشجعي الأندية الأرجنتينية، ليصل إلى درجات لا تتخيلها في كل مرة.

منذ أسابيع أخرج مشجع لراسينج كلوب جمجمة جده من المقبرة للاحتفال بفوز فريقه بلقب الدوري الأرجنتيني للمرة الـ18 في تاريخه.

وتلك المرة، يُخلد أحد مشجعي ريفر بليت الأرجنتيني، ذكرى فوز فريقه بلقب كوبا ليبرتادوريس على حساب المنافس الأزلي بوكا جونيورز.

وففاز ريفر بليت في سانتياجو بيرنابيو، بنتيجة 3-1 بعدما تعادل في لا بومبونيرا بهدفين لكل فريق في نهائي القرن اللاتيني.

ليقوم أحد المشجعين، برسم وشم على شكل "QR code" ويتم قراءته من على الهاتف المحمول.

Ah no pero están re locos pic.twitter.com/wIfJZ5LYu9 — Ariel Cristófalo (@acristofalo) April 11, 2019

ليقوم مباشرة بتشغيل أهداف المباراة النهائية التي شهدت تتويج اللوس مليوناريوس بلقبهم الرابع قاريًا.

ويعاني ريفر بليت في حملة دفاعه عن لقبه، بالفشل في تحقيق أي انتصار في جميع المباريات التي خاضها حتى الآن بدور المجموعات.