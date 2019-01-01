رسميًا - فيفا يرفض النظر في شكوى المصري حول استاد بورسعيد

الفريق البورسعيدي لم يجد حلًا لغياب استاده عن الحياة المحلية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، تلقيه خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن أزمة عدم إقامة مبارياته على أرضه باستاد بورسعيد.

النادي البورسعيدي كان قد لجأ للاتحاد الدولي، إثر ما يتكبده من مصاريف لانتقال الفريق على مدار الموسم دون أي مبرر واضح من الاتحاد المصري لرفض إعادة الحياة محليًا لاستاد بورسعيد.

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وأخطر فيفا إدارة المصري في خطابه بعدم اختصاصه بالفصل في شكواه، موضحًا أنه من حق الاتحاديين المصري والأفريقي فقط النظر في مثل هذه القضايا.

حياة محليًا تغيب عن استاد بورسعيد منذ عام 2012، حيث وقعت مذبحة بورسعيد وراح ضحيتها 72 مشجعًا من جمهور الأهلي.

وأعاد الاتحاد المصري المباريات الأفريقية لبورسعيد العام الماضي، واستضاف الملعب بالفعل عدد من مباريات الفريق في الكونفدرالية الأفريقية.

يذكر أن المصري يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 47 نقطة.