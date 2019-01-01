رسميًا.. تشافي مدربًا للسد القطري

تشافي مدربًا للسد خلفًا لجيزوالدو فيريرا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلن نادي السد القطري رسميًا تعيين أسطورة كرة القدم الإسبانية ونجمه السابق تشافي هيرنانديز كمدير فني جديد للفريق بداية من الموسم المقبل.

وكان جيزوالدو فيريرا مدرب الفريق السابق قد أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي تمهيدًا لاعتزاله التدريب بشكل نهائي.

وخلفًا لفيريرا، تم ترشيح العديد من الأسماء من قبل الصحافة في قطر، ولكن أقربهم كان تشافي حسب أغلب المصادر والتوقعات كذلك.

— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) ٢٨ مايو ٢٠١٩

وبالفعل، أعلن نادي السد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر خبر تعيين تشافي هيرنانديز كمدير فني للفريق.

وسيبدأ تشافي العمل رفقة طاقمه الخاص والذي سيضم كلًا من سيرجيو أوريول، إيفان توريس، أوسكار هيرنانديز، جوزيه مانويل، ديفيد باراتس، أنتونيو لوبو، سيرجيو جارسيا، أنتونيو ترامولاس.

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يذكر أن تشافي هيرنانديز كان قد انضم إلى صفوف السد القطري كلاعب في صيف العام 2015 قادمًا من نادي برشلونة.