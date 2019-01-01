رسميًا - العطوي يعلن رحيله عن منتخب السعودية للشباب: شكرًا واعتذر للجميع

مدرب الأخضر الشاب يرحل بعد إنجاز كأس آسيا 2018 وإخفاق كأس العالم بولندا 2019

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن خالد العطوي؛ المدير الفني لمنتخب السعودية للشباب، رحيله رسميًا من منصبه، متوجهًا بالشكر إلى كل من ساعده خلال الفترة الماضية.

العطوي قاد الأخضر الشاب للتتويج بطلًا لكأس آسيا في إنجاز تاريخي، ومن ثم التأهل إلى كأس العالم للشباب.

وكتب المدرب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمدلله من قبل و من بعد، أشكر جميع المسؤولين الرياضيين السابقين والحاليين في هيئة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم على منحهم لي الفرصة في السنوات الثلاث الماضية لخدمة وطني الغالي من خلال تدريب منتخب الشباب السعودي لكرة القدم، اعتذر للجميع، وأتمنى للجميع التوفيق ودمتم بخير".

العطوي يقترب من تولي تدريب فريق سعودي

وأضاف: "إلى شعب المملكة العربية السعودية ومحبيه أشكركم على كل دعم قدمتموه لي وأعلم أن الشكر لا يفيكم حقكم، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان".

واختتم: "لكل من كان شريك معنا في مسيرتنا من أجهزة فنية وإدارية وطبية وإعلامية وأبنائي اللاعبين ولكل من دعم مسيرتنا من مدربين وإعلاميين ومتابعين و محبين، لكم مني كل الحب والتقدير والشكر والعرفان والامتنان".

الحساب الرسمي للمنتخب السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رد على العطوي: "شكرًا لك على كل شيء، نتمنى لك التوفيق في محطتك المقبلة".

شكرًا لك على كل شيء 💪🏻🏆

نتمنى لك التوفيق في محطتك المقبلة 💚 https://t.co/eSuYTsf8tx pic.twitter.com/7NvyPhNAmD — المنتخب السعودي (@SaudiNT) June 17, 2019

يذكر أن رحيل مدرب الأخضر الشاب جاء بعد الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها، إثر الأداء السيء للفريق في كأس العالم، والذي ودعه من دور المجموعات بتلقي ثلاث هزائم.