رسميًا - الاتحاد الإماراتي يكشف عن ممثليه في كأس محمد السادس

النسخة المقبلة من البطولة العربية تنطلق في أغسطس

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن الفريقين الذين سيمثلان الإمارات في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بناءً على دعوة من الاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة تركي آل الشيخ.

النسخة الماضية من البطولة، والتي كانت تحمل اسم كأس زايد للأندية الأبطال، شارك بها من الإمارات الثلاثي العين والجزيرة والوصل.

وأوضح الاتحاد الإماراتي أن ناديي الجزيرة والوصل هما من سيمثلانه في النسخة المقبلة من البطولة العربية، والتي ستُسحب قرعتها في 21 من يوليو المقبل، على أن تنطلق في أغسطس.

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في النسخة الماضية، أُقصي الجزيرة من دور الـ32 بعدما تلقى الهزيمة أمام النصر السعودي بنتيجة 2-1 ذهابًا، و4-1 إيابًا.

أما الإمبراطور فوصل لدور ربع النهائي قبل أن يخسر به أمام الأهلي السعودي برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

يذكر أن النجم الساحلي هو من توج بطلًا للنسخة الماضية من البطولة بعد تغلبه على الهلال السعودي بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد هزاع بن زايد بالإمارات.