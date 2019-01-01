رسميًا | أياكس يحتفظ بخدمات تين هاج لعامين إضافيين

أياكس جدد عقد مدربه

أعلن نادي أياكس الهولندي تمديد عقد المدرب إيريك تين هاج لمدة عامين إضافيين رغم اهتمام أكثر من فريق بالتعاقد معه.

تين هاج حقق بطولتي الدوري وكأس هولندا في الموسم المنصرم كما وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكر بطل الدوري الهولندي في بيان رسمي أنّ تين هاج وقّع على عقد يمتد حتى 2022 ليستمر في قيادة مشروع الفريق.

وقال النادي إنّ هذا العقد سيكون ساريًا بداية من مطلع الشهر المقبل على أن ينتهي في 30 يونيو من العام 2022.

صاحب الـ 49 عامًا تولي مسؤولية تدريب أياكس من 2017 واختير أفضل مدرب في الدولي الهولندي الموسم المنصرم.

جدير بالذكر أنّ اسم المدرب ارتبط بالعديد من الأندية أبرزها برشلونة وبايرن ميونخ.