رسميًا | أوبلاك يعادل إنجاز فالديز ويفوز بجائزة زامورا الرابعة على التوالي

أوبلاك الآن صار ثاني حارس في التاريخ يحقق جائزة زامورا 4 مرات على التوالي

عادل يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد، سجل فيكتور فالديز، حارس برشلونة السابق، في الحصول على جائزة زامورا 4 مرات على التوالي كأقل الحراس استقبالًا للاهداف في الليجا.

وحقق فالديز الجائزة في برشلونة في الفترة من 2008-2009 حتى 2011-2012.

واستقبل السلوفيني 27 هدفًا في 37 مباراة لعبها في الدوري الإسباني بمعدل 0.73 هدف في المباراة واحدة، ورغم أنّه السجل الأسوأ له في 4 مواسم مع الروخي بلانكوس لكنّه لا يزال الأفضل.

كورتوا يعلق على رحيل هنري من الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي 😒😒 pic.twitter.com/vTMFBrI3Ex — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 13, 2018

ويأتي ديفيد سوريا، حارس مرمى خيتافي، في المركز الثاني بعد استقباله 32 هدفًا في 36 مباراة بالتساوي مع مارك أندريه تيرشتيجن حارس مرمى برشلونة.

جدير بالذكر أنّ أتلتيكو مدريد يحتل المركز الثاني بفارق 10 نقاط عن برشلونة المتصدر وقد يزداد الفارق إلى 13 نقطة حال انتصر البلوجرانا على إيبار.

برشلونة حقق بطولة الدوري الإسباني رسميًا بعد التغلب على ليفانتي في الجولة 35 من الدوري الإسباني.