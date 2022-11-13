رسميًا | مدافع وولفرهامبتون يختار اللعب لمنتخب الجزائر

المدرب جمال بلماضي زف الخبر السعيد

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر اختيار مدافع وولفرهامبتون ريان آيت نوري رسميًا اللعب لمنتخب الجزائر، مشيرًا في نفس الوقت إلى أنه لن يكون متاحًا للمعسكر القادم في نوفمبر الجاري.

المدافع صاحب الـ21 عامًا لعب لمنتخبات فرنسا الشابة، وقد أوضح بلماضي أنه بدأ محادثاته معه عام 2019 وقد تُوجت رسميًا منذ عدة أيام بوصول خطاب من فيفا يُؤكد تغيير الهوية الكروية للاعب ليُصبح متاحًا للعب مع الخُضر.

إذ قال في مؤتمر صحفي اليوم الأحد "أستطيع الآن أن أخبركم أن ريان آيت نوري غير جنسيته الرياضية رسميًا، تلقينا إشعارًا من فيفا بهذا الشأن منذ عدة أيام. للأسف لن يستطيع اللحاق بنا في المعسكر القادم لكنه سيكون معنا في مارس 2023 حال كان جاهزًا وقدم المستويات اللازمة لذلك".

تابع "الاتصالات مع آيت نوري بدأت في أكتوبر 2019 وقد التحق بنا منذ أيام، لو قلت أنه لن يلتحق بنا في 2019 لما كان انضم إلينا أبدًا. أؤكد لكم أن لدينا 3-4 حالات أخرى مشابهة بينها حالة حسام عوار".

يُشار إلى أن عديد التقارير تحدثت مؤخرًا عن قُرب ارتداء عوار نجم ليون قميص محاربي الصحراء، لكنه رفض الحديث عن الأمور خلال تصريحاته التي سبقت مواجهة مارسيليا الأخيرة في الدوري الفرنسي.