رسميًا.. ريال مدريد يكذب أنشيلوتي ويكشف مصير بيلينجهام!

الدولي الإنجليزي لن يخوض مباراة فالنسيا..

يبدو أن إصابة جود بيلينجهام نجم ريال مدريد ليست بالبساطة التي تحدث عنها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فالنسيا.

وكان الإيطالي قد صرح بأن بيلينجهام "قد يكون موجودًا" في المباراة التي تجمع ريال مدريد وفالنسيا بملعب سانتياجو برنابيو لحساب الجولة 13 من الدوري الإسباني الذي يحتل ريال مدريد وصافته.

ريال مدريد أصدر بيانًا رسميًا حول الأمر، مؤكدًا غياب بيلينجهام عن مباراة فالنسيا بفعل إصابة الكتف التي تعرض لها أمام رايو فاييكانو الأسبوع الماضي في الدوري الإسباني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وجاء في بيان ريال مدريد: "بعد الاختبارات التي أجريت اليوم على لاعبنا جود بيلينجهام، تم تشخيص حالته بعدم الاستقرار في كتفه الأيسر، نتيجة لإصابته الأخيرة. سيغيب بيلينجهام عن مباراة اليوم ضد فالنسيا".

بيلينجهام هو أهم لاعبي ريال مدريد دون منازع هذا الموسم، إذ بصم مع الملكي على 13 هدفًا في 14 مباراة بشتى المسابقات.