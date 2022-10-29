رسميًا .. الإعلان عن إقامة ودية بين النصر وألميريا

ودية أخرى بين فريق سعودي أمام ألميريا

أعلن المستشار تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن إقامة مباراة ودية بين ناديه ونادي النصر.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يُعلن خلالها عن خوض مباراة ودية بين ألميريا والنصر خلال شهر ديسمبر في العاصمة السعودية الرياض.

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وجاء نص تغريدة رئيس هيئة الترفيه كالآتي: "تم الاتفاق إن شاء الله بين ناديي النصر وألميريا على مباراة يوم 9 ديسمبر بإذن الله في الرياض".

وكان ألميريا قد واجه الهلال في مباراة ودية خلال شهر أغسطس الماضي، فاز فيها الفريق السعودي بهدفين مقابل هدف واحد، خلال معسكر برمنجهام قبل بداية الموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر وألميريا خلال فترة التوقف بسبب استعداد منتخب السعودية للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، وخلال فاعليات موسم الرياض.

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