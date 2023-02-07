رسميًا .. الأرجنتين تقود مشروع أمريكا الجنوبية لاستضافة كأس العالم 2030

هل نرى كأس العالم في أورجواي في الذكرى المئوية؟

أعلنت دول الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي وتشيلسي رسميًا التقدم بملف لتنظيم كأس العالم 2030 في ذكرى مرور 100 عام على البطولة.

وكانت دول البرتغال وإسبانيا وأوكرانيا قد أكدت تجهيزها ملف تنظيم البطولة، بينما تحوم الشائعات حول رغبة السعودية في قيادة ملف يضم مصر واليونان أيضًا.

من الممكن أن تعود البطولة إلى جذورها في أوروجواي، بعد مائة عام، والتي استضافت في عام 1930، أول بطولة لكأس العالم.

وقال رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية، كونميبول، أليخاندرو دومينجيز، إنّ الاتحاد الدولي لكرة القدم ملزم بمنح الدولة التي نظمت أول نسخة في المونديال فرصة الاحتفال باليوبيل الذهبي للبطولة.

وسوف يتم الإعلان الرسمي عن البلدان المنظمة لكأس العالم 2030 في العام المقبل 2024.

جدير بالذكر، كأس العالم 2026، سيقام بتنظيم مشترك في أمريكا الشمالية بين كلًا من الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك، في 16 مدينة.