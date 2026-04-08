رسميًا: يوهان بلات يخلف هينك دي يونغ ويوقع على الفور عقدًا متعدد السنوات

تم تقديم يوهان بلات بعد ظهر الأربعاء كمدرب رئيسي جديد لنادي SC كامبور. وبذلك يؤكد النادي الذي يتخذ من ليووارد مقراً له الشائعات السابقة حول الخلف المحتمل لهينك دي يونغ.

وقع المدرب البالغ من العمر 39 عامًا عقدًا لمدة عامين، مع خيار التمديد لموسم إضافي، اعتبارًا من موسم 2026/27، عندما يعود كامبور إلى دوري VriendenLoterij Eredivisie.

يتطلع المدير الفني لارس لامبوي إلى تعاون ناجح مع المدرب. "بداية عهد جديد. منصب المدرب الرئيسي هو ربما أهم منصب داخل النادي ويجب أن تكون مستعدًا له دائمًا."

يستمتع بلات كثيرًا بالتحدي الجديد. "أنا سعيد وفخور للغاية للعمل مع هذا النادي. SC Cambuur هو نادٍ شعبي حقيقي بمشجعين متعصبين وملعب رائع." لا يستطيع المدرب الانتظار لاتخاذ الخطوة التالية في الدوري الهولندي.

كلاعب، لعب بلات لفرق FC فولندام، FC زفول، FC دوردريخت، FC أوس، تيلستار، هانزا روستوك ورودا JC. في نادي CD كاستيلون، شغل بلات منصب المساعد أولاً ثم خلف ديك شرويدر، الذي يحقق نجاحاً كبيراً حالياً مع نادي NEC نيميجن.

كمدرب رئيسي، قاد المدرب من فولندام الفرق في VV كاتويك وجونغ FC فولندام وكاستيلون. منذ سبتمبر 2025، كان بلات عاطلاً عن العمل في كرة القدم الاحترافية.

يحتل فريق كامبور، بقيادة دي يونغ، المركز الثاني حالياً في دوري كيوكن كامبيون، وقد ضمن بالفعل الصعود. ويشعر المدرب المخضرم أن الصيف المقبل هو الوقت المناسب للتراجع خطوة إلى الوراء، حيث سيصبح الذراع الأيمن لبلات.