رسميًا .. هاري كين يتوج بجائزة الكرة الذهبية 2026

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جائزتان حصدهما الأمير هاري في ليلة الكرة الذهبية..

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توج النجم الإنجليزي هاري كين؛ مهاجم بايرن ميونخ، لأول مرة في تاريخه، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

الحفل أقيم اليوم الإثنين، في العاصمة البريطانية "لندن"، في أول عام يقام به خارج العاصمة الفرنسية "باريس".

وحصد كين الجائزة بعد منافسة قوية مع عدة نجوم؛ أبرزهما الثنائي الإسباني لامين يامال؛ نجم برشلونة، والفرنسي كيليان مبابي؛ نجم ريال مدريد.

ليلة الأمير هاري لم تقتصر على الكرة الذهبية كأفضل لاعب فقط، بل حصد قبلها كذلك جائزة أفضل هداف خلال عام 2026.

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هذا التتويج جاء بعدما توج كين بجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي مع بايرن ميونخ، مع الحذاء الذهبي في الدوري الألماني (36 هدف)، فيما قاد فريقه لاعتلاء منصة التتويج بالدوري المحلي، كأس السوبر المحلي وكأس ألمانيا.

ومع منتخب إنجلترا، قاد كين رفاقه للوصول لنصف النهائي، محرزًا ثمانية أهداف.



