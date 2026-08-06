رسميًا .. ريال مدريد يعلن تجديد عقد فينيسيوس جونيور

أعلن نادي ريال مدريد رسميًا، اليوم الخميس، تجديد عقد نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، ليبقى مع الفريق حتى نهاية يونيو 2032.

وأكد الملكي، في بيان نشر على موقعه الرسمي، أن الطرفين توصلا إلى اتفاق لتمديد عقد اللاعب، ليبقى مرتديًا القميص الأبيض الشهير لمدة ستة مواسم أخرى.

وكان فينيسيوس قد انضم إلى المرينجي قادمًا من فلامنجو في يوليو 2018 عندما كان يبلغ من العمر 18 عامًا. ومنذ ذلك الحين، خاض 375 مباراة وسجل 128 هدفًا لصالح النادي.

وحصد الجناح 14 لقباً مع ريال مدريد في البرنابيو، بواقع لقبي دوري أبطال أوروبا، وثلاثة ألقاب في كأس العالم للأندية، ولقبي كأس السوبر الأوروبي، وثلاثة ألقاب من الدوري الإسباني، ولقباً واحداً من كأس الملك، وثلاثة ألقاب في كأس السوبر الإسباني.

وقد أثبت دوره الحاسم مرارًا وتكرارًا، حيث ساهم بالأهداف والتمريرات الحاسمة في اللحظات الحاسمة. وشمل ذلك تسجيله أهدافًا في كلتا نهائيات دوري أبطال أوروبا اللتين فاز بهما ريال مدريد، ضد ليفربول في باريس عام 2022، وضد بوروسيا دورتموند في لندن عام 2024.

كما تراكمت عليه الجوائز الفردية أيضًا، حيث فاز فينيسيوس بجائزة «ذا بيست» (The Best) التي تمنحها الفيفا لأفضل لاعب في العالم عام 2024، وحصل على لقب أفضل لاعب في كأس القارات 2024 وأفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا للموسم 2023-2024، كما حصل على الكرة الذهبية في كأس العالم للأندية عام 2022. كما حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في دوري أبطال أوروبا للموسم 2021-2022.

وتم اختياره ضمن تشكيلة «أفضل 11 لاعبًا» التي أعلنتها الفيفا لعام 2024، وظهر مرتين في تشكيلة «FIFA FIFPro World11» خلال عامي 2023 و2024، وحصل على مكان في تشكيلة الموسم لدوري أبطال أوروبا لثلاث سنوات متتالية.

واختتم ريال مدريد بيانه بالتأكيد على أن فينيسيوس جونيور هو أحد أهم لاعبي النادي، وأحد الرموز البارزة لإحدى أكثر الحقبات نجاحًا في تاريخه.