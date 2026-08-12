رسميًا .. تشافي مدربًا لمنتخب هولندا

"أعتبر أن تولي منصب مدرب المنتخب الهولندي شرف عظيم لي. بصفتي شخصًا تلقى تدريبه في أكاديمية نادي برشلونة، وتأثرت بشدة بكل من يوهان كرويف ورينوس ميشيلز وغيرهما، أشعر بارتباط خاص بكرة القدم الهولندية"، كانت هذه أول كلمات تشافي بصفته مدربًا للمنتخب الهولندي.

وأضاف: "يمكن القول إنني نوعًا ما ابن كرة القدم الهولندية. كما لعب مدربون كبار آخرون، ولا سيما لويس فان خال الذي قادني في أول مباراة لي مع برشلونة، وفرانك ريكارد، دورًا مهمًا في تكويني كلاعب ومدرب".

تشافي تابع: "تتمتع هولندا بثقافة كروية غنية ورؤية واضحة تجذبانني بشدة: كرة قدم هجومية، قائمة على الاستحواذ على الكرة، تتسم بالإبداع والشغف والقناعة. بالطبع، الهدف الأهم هو الفوز وسيظل كذلك دائمًا، لكنني أفضل تحقيق ذلك بطريقة تعكس تلك السمات وتستمتع بها الجماهير. الإمكانات لتحقيق ذلك متوفرة، وكذلك أساس جيد يمكن البناء عليه. وأنا أتطلع إلى بدء هذا التحدي مع اللاعبين والجهاز الفني وجميع العاملين في الاتحاد الهولندي لكرة القدم (KNVB)".

كما تحدث نايجل دي يونج، مدير كرة القدم الاحترافية في الاتحاد الهولندي لكرة القدم (KNVB)، قائلاً: "تتطلب كل دورة جديدة إعادة النظر في الوجهة التي نريد الوصول إليها، وما نحتاجه لتحقيق ذلك، وأي مدرب متاح هو الأنسب لهذه المهمة. لقد خاض تشافي كل التجارب وفاز بكل الألقاب كلاعب فقط، بما في ذلك لقب كأس العالم، والعديد من ألقاب الدوري المحلي، وألقاب دوري أبطال أوروبا التي تحمل اسمه.

"كمدرب، تشكلت شخصيته من خلال سنوات طويلة من العمل مع مدربين كبار ينشرون رؤية كروية تتوافق تمامًا مع الطريقة التي نريد أن نلعب بها مع المنتخب الهولندي: أخذ زمام المبادرة، وكرة قدم مهيمنة وجذابة، مقترنة بالمرونة التي يتطلبها كرة القدم الحديثة على أعلى المستويات. يؤمن تشافي بهذه المبادئ الأساسية وقد تبنى هذه الرؤية وجعلها جزءًا من هويته. كل ذلك، إلى جانب شخصيته والطريقة التي يستطيع بها التأثير على اللاعبين واستخراج أفضل ما في المجموعة، يجعله الخيار الأمثل للسنوات القادمة".

وأخيرًا، الكلمة لماريان فان ليوين، مديرة كرة القدم الاحترافية: "باستقدام تشافي، نستقطب شخصًا يعرف قمة كرة القدم الدولية تمامًا كلاعب وكمدرب. إنه يعرف ما هو مطلوب لتحقيق النجاح على أعلى المستويات، ويجلب هذه الخبرة إلى المنتخب الهولندي. وهذا يتماشى مع طموحاتنا. ولذلك، نحن سعداء جدًّا لأنه اختار خوض هذا التحدي".

لم يتم بعد تحديد تشكيلة الجهاز الفني لـ«تشافي». ووفقًا لصحيفة«دي تيليغراف»، من المقرر أن يكون باتريك كلويفرت أحد مساعديه.

في الفترة الماضية، بدا الأمر وكأن مايكل ريزيجر سيكون المدرب الجديد للمنتخب. فقد أجرى مدرب فريق «يونج أورانج» محادثة استمرت لساعات مع دي يونج وعضو مجلس الإشراف كلارنس سيدورف في يوم مباراة كأس يوهان كرويف، لكنه أُبلغ بأنه لن يتولى المنصب. كما تم ذكر اسم روبرتو مارتينيز أيضًا.



