رسميًا .. الكشف عن موعد كلاسيكو الهلال والاتحاد وديربي الرياض

أيضًا تم الكشف عن مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس الملك

كشفت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم الخميس، مواعيد مباريات الجولات العشر المقبلة من الجولة التاسعة وحتى الـ18، ضمن دوري روشن السعودي.

حتى الآن لُعبت ثماني جولات من دوري روشن، تصدر بهم الشباب جدول الترتيب برصيد 22 نقطة متفوقًا بفارق ثلاث نقاط عن النصر؛ صاحب الوصافة.

وتقرر أن يستضيف الشباب، الاتحاد في 15 من ديسمبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

فيما يقام ديربي الرياض بين النصر والهلال، في 26 من ديسمبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على ملعب مرسول بارك.

أما كلاسيكو الاتحاد والهلال، فسيكون في الجولة 12، في الخامس من يناير 2023، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

⚽️ مواعيد مباريات الجولة 18 من #دوري_روشن_السعودي. pic.twitter.com/pB0MYblgFY — دوري روشن السعودي (@SPL) November 10, 2022

وعلى جانب آخر، تحدد مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-2023، إذ ستقام خلال الفترة من 20 وحتى 22 من ديسمبر المقبل.

تحدد يوم 21، لمواجهة الهلال والاتفاق (6:00 مساءً)، واليوم نفسه يلتقي النصر بالعدالة (8:30 مساءً)، أما كلاسيكو الاتحاد والشباب فسيكون يوم 22 ديسمبر (8:30 مساءً).