رسميًا | الكشف عن المواعيد الجديدة لمباريات الأهلي في دوري يلو

الأهلي أُجل له 4 مباريات في دوري الدرجة الأولى السعودي

أعلن اتحاد كرة القدم السعودي رسميًا المواعيد الجديدة لمباريات الأهلي الأربعة المؤجلة في دوري الدرجة الأولى السعودي.

النادي الجداوي كان قد استغل اتفاقه مع الاتحاد السعودي وطلب تأجيل مبارياته في دوري يلو المجدولة خلال فترة تواجد نجميه محمد الربيعي وهيثم عسيري مع المنتخب السعودي الذي يستعد لخوض نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ووافق الاتحاد السعودي على ذلك الطلب وأجل 4 مباريات وأعاد جدولتها من جديد، وقد أعلن اليوم السبت المواعيد الجديدة، وخلالها سيلتقي الأهلي مع الجبلين في الـ11 من ديسمبر 2022 ومع العين في الـ16 من نفس الشهر، وضد الساحل في 31 منه، فيما ستكون مباراة القمة مع الفيصلي يوم 14 يناير القادم.

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الجهاز الفني بقيادة المدرب بيتسو موسيماني كان قد منح اللاعبين إجازة من التدريبات لمدة 12 يومًا على أن يُستأنف المران مطلع نوفمبر القادم.

يُشار إلى أن الأهلي استطاع تحقيق انتصارين متتاليين في آخر جولتين من دوري يلو، وذلك للمرة الأولى هذا الموسم، حيث هزم نجران في جدة 2-1 والرياض في العاصمة السعودية 2-0.

الراقي رفع رصيده إلى 15 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأخدود في الصدارة ونقطة عن الفيصلي الذي يستطيع استعادة الصدارة حال فاز اليوم على الخلود خارج ملعبه.

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