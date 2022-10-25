رسميًا | القرني خارج حسابات السعودية في كأس العالم

تامر أبو سيدو|
Fawaz Al-Qarni - saudi 11-10-2021Saudi NT Twitter
السعوديةدوري روشن السعوديكأس العالمالنصرفواز القرني

اللاعب تعرض لإصابة في الركبة

قطع الجهاز الفني للمنتخب السعودي قيادة هيرفي رينارد الشك باليقين وأعلن رسميًا خروج الحارس فواز القرني من حسابات الأخضر في كأس العالم قطر 2022.

لاعب الشباب، الذي لم يلعب أي دقيقة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، تعرض لإصابة في الأيام الأولى من معسكر الأخضر في أبو ظبي وقد خضع لفحوصات طبية أظهرت أنها في الركبة، وتحدثت المصادر الإعلامية عن استبعاده من المنتخب الوطني لكن الأمر لم يؤكد رسميًا سوى اليوم الثلاثاء.

وأوضح بيان المنتخب السعودي أن الجهاز الفني اتخذ هذا القرار بناءً على التقرير الطبي المقدم له حول حالة اللاعب الصحية بعد الإصابة الأخيرة.

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الأخضر يتواجد في أبو ظبي الإماراتية حاليًا حيث يُقيم معسكرًا إعداديًا يتخلله عدد من المباريات الودية بدأت بالفوز على مقدونيا الشمالية بهدف صالح الشهري الأسبوع الماضي.

يُشار إلى أن السعودية وقعت في مجموعة صعبة في مونديال قطر بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

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  • 6%دور الثمانية أو دور الأربعة
  • 10%النهائي
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