رسميًا | التعتيم سيد الموقف .. بايرن ميونخ يصدر بيانًا حول إصابة ماني

نجم السنغال أصيب بالأمس، ومخاوف سنغالية حول غيابه عن المونديال

أصدر نادي بايرن ميونخ الألماني أول رد فعل رسمي حول إصابة السنغالي ساديو ماني؛ لاعب الفريق، في ظل القلق المثار حول إمكانية لحاقه بكأس العالم قطر 2022.

ماني شارك لمدة 15 دقيقة فقط خلال مواجهة فريقه أمس الثلاثاء، أمام فيردر بريمن، ضمن مباريات الدوري الألماني، ثم سقط أرضًا دون تدخل من أي لاعب، وطلب عدم استكمال المباراة.

وأوضح النادي الألماني، قبل قليل، أن إصابة اللاعب في أوتار الساق الأيمن، وتأكد غيابه بشكل رسمي عن مواجهة شالكه، المقرر إقامتها في 12 من الشهر الجاري.

وأشار بايرن ميونخ في بيانه إلى أن السنغالي سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الأيام القليلة المقبلة، للتأكد من موقفه.

ولم يذكر البيان مدة غياب ماني عن الملاعب وسط تعتيم حول موقفه، لكن مصادر "جول" كانت قد أكدت وفقًا للفحص الذي أجراه صباح اليوم، أنه سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع. (طالع التفاصيل)

يذكر أن السنغال من المقرر أن تفتتح مشوارها في المونديال بمواجهة هولندا في 21 من نوفمبر الجاري، ثم تلتقي بقطر في يوم 25، وتختتم دور المجموعات بمواجهة الإكوادور في 29 من الشهر ذاته.