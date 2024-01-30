رسميًا | الاتحاد يُعلن صفقته المحلية الثالثة

الاتحاد لم يضم أي لاعب أجنبي

SHAHID

بعد تعاقده مع سعد الموسى وأحمد الغامدي من الاتفاق، أعلن الاتحاد رسميًا صفقته المحلية الثالثة خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري وكانت كذلك من فارس الدهناء.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بطل دوري روشن السعودي أعلن منذ قليل عبر حسابه الرسمي على منصة إكس تعاقده مع حامد الغامدي لاعب الاتفاق بالإعارة حتى نهاية الموسم مع أفضلية الشراء نهائيًا الصيف القادم.

الاتحاد كان قد ضم الموسى من الاتفاق بعد منافسة شرسة مع الأهلي، وقد قدم لفريق ستيفن جيرارد في المقابل الثنائي عبد الرحمن العبود وهارون كمارا.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

العميد لم يضم أي لاعب أجنبي خلال يناير الجاري رغم الحديث المكثف خلال الأسابيع التي سبقت فتح سوق الانتقالات الشتوي عن تغيير عدد من الأجانب ورحيل أسماء مثل رومارينيو ومارسيلو جروهي وعبد الرزاق حمدالله وجوتا.

يُشار إلى أن جروهي أصبح بالفعل خارج حسابات الاتحاد وقد خيره النادي ما بين الانتقال إلى الشباب أو البقاء خارج قائمة الفريق في النصف الثاني من الموسم وحتى نهاية عقده في يوليو القادم.

SHAHID