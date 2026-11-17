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حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الثلاثاء 23 مارس 2027 موعدًا لإجراء قرعة الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل انطلاق المراحل الحاسمة من البطولة القارية.

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وتنطلق الأدوار النهائية يوم الجمعة 23 أبريل 2027، على أن تُقام المباراة النهائية يوم السبت الأول من مايو، لتتويج بطل النسخة الجديدة.

دور الـ16 في مارس

وتسبق القرعة منافسات دور الـ16، التي تُقام خلال شهر مارس 2027، بمشاركة 16 فريقًا، بواقع ثمانية أندية من منطقة الشرق ومثلها من الغرب، هي أصحاب المراكز الثمانية الأولى في مرحلة الدوري بكل منطقة.

تجمع مركزي في السعودية

وتستضيف السعودية المرحلة النهائية، بدءًا من ربع النهائي ومرورًا بنصف النهائي وصولًا إلى المباراة الختامية، وفق نظام التجمع المركزي الذي يجمع الأندية المتأهلة في مكان واحد.

أربعة أندية سعودية في مراكز التأهل

وقبل استئناف مرحلة الدوري بالجولة الخامسة الأسبوع المقبل، يتصدر العين الإماراتي ترتيب منطقة الغرب بالعلامة الكاملة، برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات، بعدما سجل 14 هدفًا واستقبل 3 فقط.

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ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 9 نقاط، متساويًا مع الاستقلال الإيراني الثالث وشباب الأهلي الإماراتي الرابع، الذي تلقى خسارته الأولى أمام "الزعيم" بهدفين دون رد في الرياض.

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ويأتي القادسية خامسًا برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف أمام الأهلي السادس، ولم يتلقَّ أي منهما خسارة حتى الآن، بعد انتصارين وتعادلين لكل فريق. بينما يحتل النصر المركز السابع برصيد 6 نقاط من 3 مباريات فقط، في ظل تأجيل مواجهته أمام الوصل الإماراتي، بعدما حقق انتصارين متتاليين، آخرهما بسداسية في شباك باختاكور (6-2) بطشقند، عقب سقوطه في الجولة الافتتاحية أمام العين برباعية نظيفة.

في المقابل، يمر الاتحاد بموقف صعب، إذ يحتل المركز العاشر برصيد 4 نقاط خارج مراكز التأهل، بعد خسارته على أرضه أمام العين (1-4) في الجولة الرابعة.

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الأهلي يطارد الثلاثية التاريخية

وتتجه الأنظار إلى الأهلي، حامل لقب النسختين الماضيتين، الذي يسعى لإنجاز تاريخي بالتتويج للمرة الثالثة توالًيا، في ظل منافسة منتظرة من الهلال والنصر والاتحاد وبقية كبار القارة. وتمنح استضافة الأدوار النهائية على الأراضي السعودية أندية المملكة أفضلية إضافية في سباق اللقب.