رسمياً | يويفا يبدأ التحقيق بخرق مانشستر سيتي لقوانين اللعب المالي النظيف

النادي الإنجليزي سيبدأ عملية الدفاع عن نفسه

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أنه بصدد فتح تحقيقات ضد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على ضوء انتهاك قوانين اللعب المالي النظيف.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيركز على انتهاكات النادي الإنجليزي المزعومة من وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة.

كما أكد الاتحاد الأوروبي أنه لن يتم مناقشة أي أخبار أخرى طيلة فترة التحقيقات.

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية، فسيتم البحث في منع صرف 200 ألف جنية أسترليني لوكيل اللاعب جادون سانشو، عندما كان بعمر الـ14 عامًا.

وكانت أندية مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان الفرنسي، من أبرز الأندية التي تضررت من تسربيات كرة القدم الأخيرة، خاصة بشأن الانتقالات والتهرب من قوانين اللعب المالي النظيف.

رد فعل غاضب من نيمار عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا 🙄 pic.twitter.com/6bWsxYKiqg — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 7, 2019

وألمح الاتحاد الأوروبي سابقًا إلى احتمالية حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات الأوروبية.

وكانت بعض التسربيات قد أدنت النادي من خلال الوثائق بإنفاقات عديدة منذ 2014، وتوسيع عقود الرعاية للنادي، للتحايل على القوانين الأوروبية.