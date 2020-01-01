رسميًا | يوفنتوس يُعير بياتسا

فريق غير متوقع..

أعلن يوفنتوس بصورة رسمية عن إعارة لاعبه ماركو بياتسا إلى أندرلخت البلجيكي حتى نهاية الموسم.

هذه ليست الإعارة الأولى لبياتسا منذ انضمامه إلى يوفنتوس من دينامو زغرب عام 2016، حيث أُرسل من قبل إلى شالكه وفيورنتينا.

وتأتي الإعارة على خلفية فشل الدولي الكرواتي في إقناع المدرب ماوريسيو ساري بإمكانياته، إذ شارك بياكا في مباراة وحيدة كانت في كأس إيطاليا فقط.

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في الوقت نفسه فإن بياكا يأتي كبديل لأليكسس ساليمايكيرس، الذي رحل عن أندرلخت متوجهًا إلى ميلان في الساعات القليلة الماضية.

ومن غير المعلوم إذا ما وضعت إدارة النادي البلجيكي بندًا لأحقية الشراء في الصيف أم لا، إلا أن أغلب الظن أن إدارة اليوفي قد رفضت الأمر بالفعل.

يذكر أن صاحب الـ24 عامًا قد سجل هدفًا وحيدًا خلال 21 مشاركة له بقميص يوفنتوس، بينما كان تألقه في دينامو زغرب الذي شارك معه في 91 مباراة وسجل 28 هدفًا مع صناعته لـ13 آخرين.

كما يجدر الإشارة إلى أن بياتسا فشل في إثبات نفسه بالعام الماضي مع الفيولا بمشاركته في 19 مباراة وتسجيله لهدف واحد وصناعته لآخر.

