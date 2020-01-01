رسمياً.. يوفنتوس يعلن عودة بيرلو كمدرب لفريق الشباب

مهمة جديدة للنجم الإيطالي السابق

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الخميس، عن عودة نجمه السابق أندريا بيرلو مرة أخرى، ولكن في دور تدريبي.

بيرلو سبق وأن لعب ليوفنتوس لفترة طويلة قبل الاعتزال، وحصد العديد من الألقاب مع الفريق الإيطالي، ليعود مرة أخرى من أجل استكمال الرحلة.

ووفقاً لما أكده الموقع الرسمي ليوفنتوس، فإن الدور الجديد لبيرلو مع النادي، سيكون كمدرب لفريق الشباب تحت 23 سنة.

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وقال النادي الإيطالي في بيان على موقعه:"المايسترو الذي رحل عن يوفنتوس في 2015 قام بتوديعنا بعد 4 مواسم حقق خلالها العديد من الإنجازات".

وأضاف:"كانت قصة حافلة بالأحداث المثيرة والأهداف الحاسمة، ورؤية مختلفة عن أي لاعب، وخبرة ظهرت في كل المناسبات، كان من أبرزها الفوز مع منتخب إيطاليا بكأس العالم 2006".

وتابع:"الآن هناك تحديات مختلفة أمامه بالمهمة الجديدة، والفرصة سانحة له لإسعاد جماهير يوفنتوس من جديد".

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يذكر أن بيرلو حصل على 4 ألقاب دوري مع يوفنتوس، ولقب كأس إيطاليا وبطولتين سوبر خلال الفترة التي قضاها مع السيدة العجوز.