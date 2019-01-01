رسميًا - يوفنتوس يجدد تعاقد روجاني

نادي يوفنتوس يعلن بشكل رسمي عن تمديد تعاقده مع اللاعب دانيلي روجاني حتى نهاية موسم 2022-2023.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي بشكل رسمي عن نجاحه في تجديد تعاقده مع لاعبه الشاب دانيلي روجاني حتى نهاية موسم 2022-2023.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي قبل قليل وأكد من خلاله عن امتنانه لتمديد التعاقد مع اللاعب ومدى أهميته في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

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وأعلن النادي أن اللاعب سيحصل على مقابل مادي حوالي 3 ونصف مليون يورو في الموسم الواحد بحسب العقد الجديد الخاص به.

وكان روجاني قد انضم لصفوف يوفنتوس في صيف 2015 قادمًا من إيمبولي بعد فترة كان قد أمضاها هناك قادمًا من يوفنتوس.

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وشارك اللاعب في 14 مباراة رفقة فريق يوفنتوس في الموسم الجاري سجل خلالهم هدفين في كل المباريات خلال 1171 دقيقة خاضها مع الفريق.

جدير بالذكر أن روجاني يعد من أهم مواهب قلب الدفاع في إيطاليا بالوقت الحالي وتم استدعاءه للمنتخب أكثر من مرة منذ سبتمبر 2016.