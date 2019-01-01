رسميًا - يورجن كلينسمان يعود للتدريب من بوابة هيرتا برلين

يورجن كلينسمان المدير الفني الأسبق لبايرن ميونخ ومنتخب الولايات المتحدة الأمريكية يعود للتدريب بعد غياب ثلاث أعوام.

أعلن نادي هيرتا برلين عن تولي يورجن كلينسمان المدير الفني الأسبق لمنتخبي ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة لبايرن ميونخ مسؤولية تدريب الفريق.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل وأكد من خلاله أن أنتي كوفيتش المدير الفني السابق للفريق قد رحل بالتراضي عن منصبه.

وكشف النادي في بيانه أن الإدارة قد اتفقت مع كلينسمان على تولي تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري لحين إيجاد مدرب بديل أو اتخاذ قرارًا نهائيًا بشأن منصب المدير الفني.

بوتشيتينو يحدد مستقبل هافارتز

وقال مايكل برييتز المدير الرياضي للنادي: "لقد كان قرارًا صعبًا للغاية بالنسبة لنا لأن كوفيتش كان جزءًا من هيرتا برلين لحوالي ٢٠ عامًا ومنحنا الكثير من الأمور الرائعة".

وأضاف: "بالرغم من كل ذلك كان لابد من التدخل بسبب الفترة الأخيرة وما شهدته من أداء ونتائج وتراجع في تطور الفريق، أريد أن أشكره على الفترة التي أمضاها مع الفريق الأول، وسنتحدث معه عن أساليب أخرى يستطيع من خلالها خدمة النادي".

وكان آنتي كوفيتش المدير الفني السابق للنادي قد تولى تدريب الفريق هذا الصيف عقب ست سنوات له في قيادة فريق الرديف حقق فيهم نجاحات عديدة.

جدير بالذكر أن كلينسمان لم يدرب أي فريق منذ نوفمبر من عام ٢٠١٦ عندما ترك منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بعد خمس سنوات في قيادته.