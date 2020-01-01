رسميًا - وصول البطاقة الدولية الخاصة بـ"كهربا" وقيده في قائمة الأهلي

الأهلي يستعد لمواجهة نادي مصر

أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم السبت، عن وصول البطاقة الدولية لمحمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الجديد إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان الأهلي في انتظار بطاقة اللاعب للمشاركة في المباريات المقبلة من الدوري المصري الممتاز، وبالفعل اللاعب دخل قائمة الفريق لمواجهة نادي مصر.

الأهلي يواجه نادي مصر غدًا ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز، في تمام السابعة والنصف على ستاد السلام.

ويعد كهربا هو التدعيم الأول للأهلي في موسم الانتقالات الشتوية الجاري، حيث وقع اللاعب على عقود انتقال لمدة 4 سنوات ونصف مقبلة.

وأكد الأهلي عبر موقعه الرسمي أن البطاقة الدولية وصلت للاتحاد المصري لكرة القدم منذ قليل، وسيرتدي القميص رقم 26 مع الفريق محليًا.

اقرأ أيضًا - كهربا على رأس قائمة الأهلي لمواجهة نادي مصر

ويسعى الأهلي لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري الممتاز، في الموسم الحالي للمباراة العاشرة على التوالي وتفادي المفاجآت أمام نادي مصر في مباراة الغد.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز، بـ27 نقطة من 9 مباريات بالعلامة الكاملة حيث لم يفرط في أي نقطة حتى الأن.