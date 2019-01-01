رسميًا | وست هام يحرم ريال مدريد من فورنالس ويعلن ضمه

صاحب الـ 23 عامًا وقع مع وست هام

أعلن نادي وست هام الإنجليزي إتمام التعاقد مع بابلو فورنالس، لاعب فياريال، مقابل 24 مليون جنيه إسترليني.

صاحب الـ 23 عامًا كان أحد ألأسماء المرشحة للانضمام لصفوف نادي ريال مدريد لتدعيم خط الوسط.

وذكر الهامزر في بيان رسمي إتمام التوقيع مع فورنالس بعقد يمتد لخمس سنوات.

وقال فورنالس في تصريحات للموقع الرسمي: "أنا سعيد لأكون جزءًا من وست هام، أرى أنّ الأمور تسير بصورة طيبة وهذه فرصة عظيمة لإثبات إمكانياتي".

وتابع: "كنت دائمًا أرغب في اللعب لفريق يؤمن بالمواهب الشابة ويحاول منحهم فرصة لإثبات قدراتهم، وفخور بنجاحي في تحقيق الأمر واللعب في البريميرليج".

وأكد اللاعب علاقته الطيبة بالمدرب مانويل بليجيريني منذ أن عملا سويًا في فريق مالاجا.

جدير بالذكر أنّ برشلونة كان يرغب في ضم اللاعب أيضًا لكنّه لم يقدم عرضًا رسميًا.