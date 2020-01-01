رسميًا – وزارة الرياضة تعلن تعليق حضور الجماهير بالدوري السعودي بسبب كورونا

كورونا يتسبب في تعليق حضور الجماهير بالدوري السعودي.

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، عن تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في جميع المنافسات الرياضية بكافة الألعاب، بما في ذلك بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وزارة الرياضة قررت تعليق حضور الجماهير، حتى إشعار آخر، بناء على توصيات من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات انتشار فيروس كورونا، وحرصًا منها على سلامة الجميع.

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ونشرت وزارة الرياضة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانًا رسميًا بخصوص هذا الشأن، جاء نصه كالآتي:

" تابعت وزارة الرياضة باهتمام بالغ خلال الفترة الماضية مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) في أغلب دول العالم، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة حفظها الله على كافة الأصعدة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره داخل المملكة، حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين".

وأضاف البيان: "بناءً على التدابير الوقائية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لهذا الفيروس، وانطلاقاً من حرص الوزارة على سلامة الجميع، ولمنع انتشار هذا الفيروس خصوصاً في الأماكن التي تشهد تجمعاً كثيفاً للحشود البشرية، فقد تقرر تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتباراً من يوم غدٍ السبت 1441/7/12هـ الموافق 2020/3/7م، وحتى إشعار آخر، على أن تتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة".

ومن المقرر أن يخوض الهلال مواجهته أمام الاتفاق مساء غدٍ السبت، بالجولة 21 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، كما سيلعب النصر أمام الفيصلي في نفس الجولة.