رسميًا | وزارة الرياضة تزيد عدد الجماهير في الدوري السعودي

الدوري السعودي سينطلق الأربعاء القادم

أصدرت وزارة الرياضة السعودية البروتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية للموسم الرياضي الجديد 2021-2022، وأبرزها بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي الذي سينطلق مساء الأربعاء القادم.

السلطات السعودية كانت قد أعلنت في مايو الماضي السماح بعودة الجماهير لمدرجات الملاعب السعودية خلال بطولة الدوري بنسبة 40% من سعة الملاعب، وكان يُتوقع أن تزداد النسبة خلال الموسم الجاري خاصة في حال انحسار جائحة كورونا.

وزارة الرياضة لم تُخيب تلك التوقعات وأعلنت اليوم الأحد في بيان رسمي زيادة عدد الجماهير إلى 60% من سعة الملاعب، وقد أجرت عدة تعديلات على إجراءات دخول الجماهير أبرزها السماح فقط لمن هم فوق 12 عامًا وتلقوا جرعتي اللقاح ضد كورونا بالدخول.

وسيتم الاعتماد في تحديد المشجعين وموقفهم من تلقي جرعتي اللقاح ضد كورونا المعتمد في السعودية على تطبيق "توكلنا"، حسبما جاء في بيان وزارة الرياضة السعودية.

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات السابقة الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، وأبرزها التباعد الجسدي وارتداء الكمامات خلال الدخول والخروج من المنشآت الرياضية.

كان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد حذر الجماهير من ارتكاب 7 مخالفات خلال تواجدهم في الملاعب السعودية، وقد فرض غرامات مالية كبيرة على مرتكبي تلك المخالفات.