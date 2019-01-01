الانتقالات
الانتقالات

رسميًا – هيجواين ينضم لتشيلسي لنهاية الموسم الجاري

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Getty composite
هيجواين ينضم لصفوف تشيلسي قادمًا من يوفنتوس على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي تشيلسي عن نجاحه في الحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني جونزالو هيجواين قادمًا من صفوف يوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

جاء هذا بحسب ما أعلن النادي في بيان رسمي نشره، حيث سينضم اللاعب مباشرة لصفوف البلوز بشكل فوري.

ويمتلك تشيلسي حق تمديد الإعارة إلى موسم آحر 2019-2020 مقابل 18 مليون يورو، وإذا أرادوا إبقاءه في لموسم جديد، سيتحتم دفع 36 مليون يورو.

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وعلق الأرجنتيني على انضمام للبلوز قائلًا عبر الموقع الرسمي: "عندما سنحت لي الفرصة للانضمام لصفوف تشيلسي، وافقت عليها، أنه فريق دائمًا أحببته بسبب التاريخ والملعب الرائع واللعب في الدوري الإنجليزي الذي أرادت المشاركة فيه".

وواصل: "الآن لدي الأمل في الرد على ثقة تشيلسي على أرضية الملعب، ولا أطيق الانتظار من أجل المشاركة والتأقلم في أقرب فرصة ممكنة".

وسيرتدي الأرجنتيني القميص رقم 9 مع البلوز، في المقابل سيرحل الإسباني ألفارو موراتا لصفوف أتلتيكو مدريد الإسباني.

وانهى الأرجنتيني تعاقده مع ميلان الإيطالي عقب تسجيل 8 أهداف فقط في منتصف الموسم الأول، حيث أنضم للروسونيري الصيف الماضي على سبيل الإعارة، قُطعت في الشتاء الجاري. 

وكان المدير الفني الإيطالي ماورويسيو ساري، قد أكد استحالة مشاركة الأرجنتيني البالغ 31 عامًا، أنام توتنهام في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية غدًا.

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