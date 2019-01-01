رسميًا - هيجواين يشارك في الموسم التحضيري ليوفنتوس

في ظل شائعات انتقاله إلى روما.. جونزالو هيجواين يشارك مع يوفنتوس في الفترة التحضيرية

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن يوفنتوس رسميًا انضمام نجمه الأرجنتيني جونزالو هيجواين إلى القائمة التي ستشارك في الموسم التحضيري الخاص بالفريق.

وجاء ذلك في ظل تزايد الأنباء عن اقتراب المهاجم الأرجنتيني من الانتقال إلى صفوف ذئاب العاصمة الإيطالية روما.

وعلى عكس ذلك، فقد أعلن يوفنتوس مشاركة هيجواين مع الفريق في الفترة التحضيرية والتي ستتضمن لعب كأس الأبطال الودية التي تقام سنويًا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 19, 2019

وفي هذا الوقت، تتزايد الأنباء عن أن هيجواين سيكون خليفة إيدين دجيكو في روما بعد أن ينتقل المهاجم البوسني إلى نادي إنتر.

ولكن لا تبدو الأمور محسومة بشكل نهائي، حيث أن مدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري تجمعه علاقة طيبة بالمهاجم الأرجنتيني.

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يذكر أن هيجواين كان قد أعير إلى صفوف تشيلسي خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وسجل مع الفريق 5 أهداف فقط في البريميرليج.