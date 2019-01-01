رسميًا - هيئة الرياضة تعلن قبول استقالة بن فيصل وتكشف المجلس الجديد

بن فيصل يستجيب لضغوطات الجماهير ويرحل عن رئاسة الزعيم

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، رسميًا قبول استقالة محمد بن فيصل؛ رئيس الهلال، ونائبه فهد الراشد، من منصبيهما.

وتقدم بن فيصل بعد الهزيمة للمرة الثانية من التعاون، في أقل من أسبوع حيث كانت الأولى بخماسية نظيفة وعندها ودع الهلال كأس الملك من الدور نصف النهائي.

وكانت الهزيمة الثانية من التعاون في ختام الجولة الـ 28 من الدوري السعودي للمحترفين، بهدفين نظيفين، ليفرط الزعيم في الصدارة.

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وقرر رئيس هيئة الرياضة بتكليف عبد الله بن عبد العزيز الجربوع برئاسة الزعيم حتى نهاية الموسم الجاري، على أن يكون تشكيل مجلسه كالتالي:

عبد الرحمن بن محمد النمر نائبًا، عبد الإله بن سعد المقرن أمينًا عامًا، سليمان بن ناصر الهتلان أمينًا للصندوق، وعضوية كلًا من طارق بن صالح التويجري وسلطان بن حسن بن سعيد وإبراهيم بن مناحي الحبردي وهتان عبد الله المصيبيح.

يذكر أن بن فيصل أعلن إقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة الكرواتي زوران ماميتش عقب الهزيمة الأولى من التعاون، وتعاقد مع البرازيلي شاموسكا على سبيل الإعارة من الفيصلي.

سمو رئيس مجلس الإدارة يوافق على استقالة رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل ونائبه الأستاذ فهد الراشد، ويصدر قراراً بتكليف المهندس عبدالله الجربوع برئاسة النادي وإعادة تشكيل مجلس الإدارة حتى نهاية الموسم الحالي pic.twitter.com/T86o0qciM7 — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) May 1, 2019

وخسر أيضاً الزعيم بطولة زايد للأندية العربية، في ولاية بن فيصل على حساب النجم الساحلي في أبريل الجاري، عندما فاز الفريق التونسي بهدفين لهدف.

وتولى رئيس النادي صاحب الـ 40 عاماً، رئاسة النادي في سبتمبر الماضي، وحصل الزعيم معه على بطولة وحيدة وهي السوبر السعودي وكان على حساب الاتحاد.