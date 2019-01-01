رسميًا - نيمار في قائمة باريس سان جيرمان لجولة الصين

توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان يعلن عن قائمة الفريق لجولة الصين الإعدادية الخاصة بالموسم الجديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن قائمة الفريق الخاصة بالسفر للصين لحضور المعسكر الإعدادي للموسم الجديد.

جاء هذا بحسب ما أعلن النادي في بيان رسمي أصدره الموقع الإلكتروني للفريق، وجاءت القائمة لتضم البرازيلي نيمار المثير للجدل مؤخرًا.

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عادل، أريولا، ميتشيل، بيرنات، بولكا، كافاني، داجبا، ديالو، دراكسلر، جوكلو، أندير هيريرا، جراسوني، خيسي، كيرهير، كيمبيمبي، كورزوا، تانجاي، مبابي، لويك، توماس مونييه، نيمار دا سيلفا، ستانري، بابلو، كيفين تراب، ماركو فيراتي، أرثر.

وسينضم للفريق بنهاية الشهر عدد من نجوم أمريكا الجنوبية الذين خاضوا بطولة كوبا أمريكا حتى نهايتها وغيرهم ومن ضمنهم: أنخيل دي ماريا، ماركينيوس، تياجو سيلفا، باريديس، وتشوبا موتينج الذي كان يخوض كأس الأمم الإفريقية.

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تأتي تلك القائمة لتضع حد للأنباء المنتشرة حول رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، وإن كانت مجرد قائمة تم تأكيدها من طرف واحد فقط.

جدير بالذكر أن نيمار كانت تقارير صحفية قد أشارت أن الموسم المنصرم هو الأخير له بباريس سان جيرمان حيث يسعى للعودة لبرشلونة هذا الصيف.